В Воронеже коммунальщики пояснили, почему троллейбус провалился под асфальт на улице Циолковского

Троллейбус застрял в асфальте. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В «РВК-Воронеж» рассказали о ходе ремонта участка улицы Циолковского. Напомним, на этой дороге Левобережного района утром 13 сентября провалился троллейбус.

- Ремонтная бригада оперативно ведет укрепление грунта и засыпку щебнем дорожного полотна. Размытие произошло из-за продолжительных ливней на участке, где ранее специалисты водоканала завершили работы на канализационной линии. Благоустройство планировали выполнить на текущей неделе. Из-за ливней сроки работ перенесли. Когда погода станет благоприятной для укладки асфальта, дорожное покрытие полностью восстановят.

Сейчас дорогу на улице Циолковского приводят в порядок. Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Надо отметить, что официальный маршрут 11-го троллейбуса идет по улице Героев Стратосферы. Но его шофер на этот раз почему-то поехал по улице Циолковского.

- Просим водителей, заметивших изменения покрытия дорожного полотна вдоль канализационных сетей (трещины, просадки и проч.), сообщать в диспетчерскую службу предприятия по телефону +7 (473) 206 77 06. Специалисты компании проведут оперативное обследование и примут меры по их устранению, - добавили в «РВК-Воронеж».