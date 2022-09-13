В доме в центре Воронежа обвалился потолок

В одной из квартир верхнего пятого этажа в доме № 1 на улице Плехановской рухнул потолок. В этом месте протекала крыша, в конце концов чердачное перекрытие прогнило и упало. Образовалась огромная дыра. Жители дома жалуются, что их проблемы местные коммунальные организации не интересуют. Здание построили в 1952 году. В доме 14 подъездов и 112 квартир.

В УК «Ленинского района» так прокомментировали ЧП:

- В доме № 1 по улице Плехановская крышу капитально отремонтировали в 2014 году. Но в последние годы мы несколько раз были вынуждены проводить там текущий ремонт. В 2019-м мы обнаружили, что на чердаке прогнили лаги. А в последнее время вода в дождь стала проходить через стыки (замки) металлической крыши. Считаем, такой капремонт безобразным, и текущая ситуация произошла именно из-за нарушений в технологии его производства и использования материалов плохого качества.

После обрушения участка потолка мы сформировали материал для текущего ремонта и приступаем к работам по устранению последствий обрушения. Крыша будет изолирована и укреплена над поврежденной квартирой. Также закроем образовавшийся провал в жилом помещении со стороны чердака. Постараемся провести работы в максимально короткие сроки.

В региональном Фонде капремонта сообщили:

– Никаких работ в доме № 1 по улице Плехановской наши специалисты не проводили. Если в здании и проходил капремонт, то происходило это до начала реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Действующей редакцией региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов ближайшие ремонтные работы в доме № 1 по ул. Плехановской предусмотрены в 2029-2031 годах. В этот трехлетний период планируют отремонтировать систему электроснабжения. В 2038-2040 годах программой предусмотрен капитальный ремонт крыши, фасада, систем холодного водоснабжения и отопления, а также относящихся к общему имуществу подвальных помещений.

В Фонде капремонта добавили:

- Срок капремонта крыши по закону можно сместить на более ранние сроки. Но инициаторами этого должны выступать либо жильцы дома, либо сотрудники обслуживающей его управляющей компании, мы – только исполнители. Заявление о переносе срока капремонта нужно направлять в комиссию при региональном департаменте ЖКХ.