Воронежец похитил из чужой машины телефон и документы

Сумку и документы подозреваемый выбросил, а мобильный телефон сдал в ломбард. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу обратился 39-летний мужчина с заявлением, что из его автомобиля «Пежо» пропали ценные вещи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что преступление было совершено в дневное время во дворе многоквартирного дома по улице Варейкиса. Потерпевший разгружал автомобиль, поэтому не закрыл его. В момент его отсутствия неизвестный проник в салон и похитил мобильный телефон и сумку с документами. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 44-летний воронежец. Задержанный во всем сознался и пояснил, что сумку и документы выбросил, а мобильный телефон сдал в ломбард. В соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.