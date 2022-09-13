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Спорт13 сентября 2022 12:08

Воронежский пристав победил на фестивале «Крымский мост» по гиревому спорту

За 30 минут он поднял гирю 447 раз
Алексей СЕРГУНИН
Владимир Скородумов. Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

Владимир Скородумов. Фото пресс-службы УФССП России по Воронежской области.

В Алуште прошел фестиваль гиревого спорта «Крымский мост». Первенство России среди ветеранов по гиревому спорту. В гиревом полумарафоне (рывок гири в течение 30 минут) с результатом 447 подъёмов в возрастной группе 50-54 года и весовой категории свыше 85 кг никого не нашлось равных младшему судебному приставу по обеспечению установленного порядка деятельности судов отделения судебных приставов по Калачеевскому и Воробьёвскому районам УФССП России по Воронежской области Владимиру Скородумову. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Это уже третья его крупная победа в этом году. Ранее он в очередной раз подтвердил звание чемпиона Воронежского регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо» по гиревому спорту и победителя Летних Сельских спортивных игр Воронежской области.