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Общество13 сентября 2022 12:06

В Воронеже на Московском проспекте готовят к запуску отремонтированный участок канализации

А вот дорогу восстановят еще не скоро
Юрий КОЗЛОВ
Отремонтированный участок начали засыпать песком.

Отремонтированный участок начали засыпать песком.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

В «РВК-Воронеж» рассказали о ходе восстановления участка канализации на Московском проспекте, где случилась крупная авария:

- С вечера 12 сентября ремонтные бригады уложили еще 6 метров нового трубопровода взамен поврежденного. Наши сотрудники загерметизировали стыки и приступили к частичной обратной засыпке котлована с проливкой. Его полную засыпку будут проводить работники специализированной дорожной организации. Сейчас идет подготовка к запуску отремонтированного участка канализационной линии.

Коммунальщики одновременно с засыпанием котлована проводят его проливку.

Коммунальщики одновременно с засыпанием котлована проводят его проливку.

Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Напомним, канализационная линия прорвалась в пятницу, 9 сентября. Зловонные потоки устремились вдоль улиц и затопили местные магазины. Для ремонта пришлось перекрывать часть Московского проспекта, пускать по другому пути общественный транспорт. Утром в понедельник, 12 сентября, на прилегающих участках дороги возникли огромные пробки. Ремонт осложнился притоком в котлован помимо сточных вод еще и дождевых. По поводу этой аварии организовали проверку сотрудники прокуратуры.