15 сентября кадастровая палата проконсультирует воронежских землевладельцев

15 сентября с 10:00 до 12:00 жители Воронежской области смогут получить консультацию специалистов Кадастровой палаты по вопросам оформления земельных участков. Мероприятие пройдет в формате горячей линии. Об этом сообщает пресс-служба Кадастровой палаты региона.

Какие документы нужны для постановки земельного участка на кадастровый учет? Как разделить или объединить земельные участки? Нужно ли проводить межевание? Как снять участок с кадастрового учета? На эти и многие другие вопросы можно получить ответы по телефону горячей линии: 8 (473) 327-18-93.