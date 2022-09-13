В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильных дождей

Дожди в Воронеже, по прогнозу синоптиков, продлятся, как минимум, до 17 сентября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронежской области объявили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Об осадках предупреждают до 18.00 вторника, 13 сентября. Но как раз с этого времени может начаться сильный туман. Его вероятность сохраняется до среды, 14 сентября.

По прогнозу синоптиков, дожди продлятся, как минимум, до субботы, 14 сентября. В то же время они будут не такими сильными, как сейчас.

Из-за ливней вместе с ДТП и перекрытой из-за коммунальной аварии части Московского проспекта с утра в Воронеже образовались 8-балльные пробки.

Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме и Дзене. Читайте материалы «КП» на любимой платформе!