Ксения Сомова из Воронежа завоевала два золота на первенстве страны в эстафетах

Ксения Сомова (в центре - крайняя справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежская спортсменка Ксения Сомова заняла два первых место в составе команды Санкт-Петербурга, за которую она выступает параллельным зачётом. В предпоследний день турнира Сомова вместе с Александрой Штейнер, Елизаветой Головатовой и Алиной Давлетгильдеевой финишировала первой среди спортсменок до 20 лет в эстафете 100+200+300+400 метров. Время квартета 2 минуты 14,51 секунды.

В последний день соревнований, также среди спортсменок не старше 20 лет, Ксения снова была первой в эстафете 100+200+400+800 метров вместе с Дарьей Шестак, Анастасией Сурковой и Анной Банатовой. Результат спортсменок 3 минуты 45,51 секунды.

Напомним, что ранее на турнире среди девушек до 20 лет с рекордом России в эстафете 4х200 м победили Екатерина Маслова, Оксана Корнева, Ксения Сомова и Мария Попова. Затем Алина Бозюкова в составе квартета из Санкт-Петербурга, за который выступает параллельным зачётом, победила в эстафете 4х100 метров с барьерами, а в смешанной эстафете 4х400 метров воронежцы Евгений Рымарев, Оксана Корнева, Артём Козловцев и Екатерина Маслова завоевали бронзу.

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