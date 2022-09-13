В новую гимназию под Воронежем взрослые и дети лезут по забору из-за огромной лужи

Перед школой в Отрадном раскинулось море широко... Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В новую гимназию в селе Отрадное Новоусманского района утром во вторник, 13 сентября, школьники и их родители вынуждены были добираться как скалолазы. Улица после сильного дождя оказалась затоплена водой. Пройти ко входу в школу можно было только, залезая на железный забор и ступая между его звеньями. Дикую для начала XXI века картину запечатлели на видео, которое разместили в паблике «Воронеж VRN» ВКонтакте.

- Построили, отчитались и забыли. Ливневка-нее, не знаем, - прокомментировал анонимный автор поста.

В администрации Новоусманского района ситуацию прокомментировали так:

- У школы, кроме этого входа, есть еще три, где вода не скопилась и которыми могли воспользоваться взрослые и дети. Они были закрыты из-за мер антитеррористической безопасности, сейчас их открыли. Что касается этого входа - ливневка не справилась с большим количеством воды, предположительно, в нее попало много мусора. Ее прочистили силами администрации отрадненского поселения. Сделали временный деревянный «мостик». Основную массу воды уже откачали.

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