В Воронежской области продолжают строить Центр ухода и социализации

Строительство Центра ухода и социализации на 128 мест в селе Орловка начато в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

В каждом жилом блоке разместят по шесть человек. Гостиная, кухня, прихожая и санузел будут общими. Такой тип размещения позволит постояльцам организовывать совместное времяпровождение. Предусмотрены помещения для занятия физкультурой, кинозал, библиотека, трудовая мастерская, комната для музыкальных кружков и секций.

Техническая готовность объекта – 55 процентов. Возведен каркас, окончена кладка стен. Готова котельная и гараж. Ведутся работы по внутренним инженерным сетям водоснабжения, канализации, электроснабжению, рабочие приступили к наружным сетям, устройству кровли, установили окна. На объекте ежедневно работает порядка 70 человек.

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