Воронежцы установили в ЛНР детские игровые площадки

В Меловском районе установили пять детских площадок на пришкольных территориях – три школьных и две площадки продленного дня. Фото пресс-служба правительства Воронежской области.

В Марковском районе установили шесть площадок на пришкольных территориях: три школьные площадки и три детские площадки продленного дня, а также одну около детского сада. Об этом сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

Школьные площадки оборудованы городком с сетками для лазаний, спортивными элементами и горкой, качелями-гнездо, кардио тренажерами, футбольными воротами с баскетбольным щитом и с сетками, а также спортивным комплексом со спортивным инвентарем - двойным рукоходом, наклонной скамьей, скамьей для пресса, брусьями, гимнастическими кольцами и турниками.

Детские площадки для групп продленного дня оборудованы городком с сетками для лазаний, спортивными элементами и горкой, качелями-гнездо, двойными качелями, каруселью, теннисным столом, шахматным столом со скамейками, игровой конструкцией для лазания.

Комплект для детского сада включает песочницы с крышками, домики, качалки, горки, бизиборды, столики со скамейками, качели, музыкальное оборудование, спортивные элементы для лазания и игр с мячом.

В Новопсковском районе в двух школах установлены комплекты для групп продлённого дня. В Меловском районе установили пять детских площадок на пришкольных территориях – три школьных и две площадки продленного дня.

Также детские площадки установили около учебно-воспитательного комплекса (УВК) и яслей. Они оборудованы песочницей с крышкой, качалкой, комплексом с горкой и лазательными элементами, бизибордом, столиком со скамейками, качелями, музыкальным оборудованием «Металлофон», детской баскетбольной стойкой с сеткой.