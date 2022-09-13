У безработного воронежца изъяли почти полкилограмма марихуаны

Сотрудники полиции ОМВД России по Россошанскому району получили информацию о том, что 27-летний житель села Поповка может хранить у себя в домовладении наркотики. Чтобы проверить информацию, они провели обыск жилища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В сарае стражи порядка нашли пакет с растительным веществом зеленого цвета. После исследования выяснилось, что это марихуана весом 490,8 грамма. Подозреваемый пояснил, что он ее изготовил из кустов дикорастущей конопли, которые обнаружил в поле в окрестностях села и стал хранить у себя для личного употребления.

В соответствии с частью 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» предусмотрено наказание в виде десяти лет лишения свободы.