На улице Циолковского в Воронеже троллейбус застрял в размытом асфальте

Сегодня, 13 сентября, утром на улице Циолковского троллейбус №11 застрял задним колесом в провале, образовавшемся из-за дождя.

Впрочем, виноват далеко не только дождь. В последние недели на этом участке дороги работали специалисты водоканала, которые устраняли повреждение канализационного коллектора: меняли кусок трубы. А после того, как работы завершились, место разрытия засыпали землей и щебенкой. Но из-за дождя нехитрое покрытие размылось, и троллейбус стал первой жертвой стихийной ловушки.

Любопытно другое: официальный маршрут 11-го троллейбуса пролегает по улице Героев Стратосферы. Но водитель зачем-то направил транспортное средство по улице Циолковского.