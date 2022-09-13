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Происшествия13 сентября 2022 7:49

Воронежский предприниматель незаконно получил из бюджета свыше полумиллиона рублей

Для этого он сообщил недостоверные сведения о наличии определенного поголовья мелкого рогатого скота
Алексей СЕРГУНИН
Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.

Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.

Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

68-летний директор сельскохозяйственного общества Подгоренского района подозревается в совершении преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных оперативными сотрудниками УФСБ России по Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

По предварительным данным, в мае 2020 года подозреваемый получил субсидию на развитие сельскохозяйственного производства. Мужчина внес заведомо недостоверные сведения о наличии определенного поголовья мелкого рогатого скота в документы, на основании которых в последующем на эти цели из регионального бюджета были выделены 518 тысяч рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Позднее подозреваемый предоставил в профильный департамент Воронежской области обязательный отчет о достижении значения показателя результативности, содержащий недостоверные сведения об увеличении поголовья сельскохозяйственных животных, что не соответствовало действительности.

Мужчину допросили, он сознался в мошенничестве. Расследование уголовного дела продолжается. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до шести лет лишения свободы.