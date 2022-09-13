В групповом ДТП под Воронежем погиб пешеход

Автомобили получили механические повреждения, а пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, вчера, 12 сентября, примерно в 19:25 в Семилукском районе на 197 км автодороги «Курск – Саратов» 51-летний, управляя автомобилем ГАЗ-330210, двигаясь со стороны Курска в направлении Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Он столкнулся с машиной ВАЗ-210740, а также наехал на находившегося рядом с ним пешехода. Двигавшийся в попутном направлении автомобиль «Форд Фокус» под управлением 26-летнего жителя Воронежа, из-за отсутствия технической возможности избежать ДТП, столкнулся с ГАЗ-330210.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, а пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности пешехода и водителя ВАЗ-210740, а также все обстоятельства и причины произошедшего.