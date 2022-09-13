В Воронеже «Киа» насмерть сбила 59-летнего мужчину

Машина наехала на пешехода, и он от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 12 сентября, примерно в 5:40 у дома № 44 по улице Ильюшина в Воронеже 32-летний житель села Новая Усмань, управляя автомобилем «Киа Рио», ехал по улице Ильюшина со стороны улицы Иркутской в направлении улицы Просторная. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В это время проезжую часть дороги вне пешеходного перехода перпендикулярно слева направо переходил 59-летний местный житель. Машина наехала на пешехода, и он от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.