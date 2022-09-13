Волейбольный «Кристалл-Воронеж» одержал победу над дублем «Грозного»

Сегодня, 13 сентября, воронежцы сыграют с «Динамо-МГТУ» (Майкоп). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Вчера, 12 сентября, воронежский «Кристалл» одержал победу над дублем «Грозного». Подопечные Дмитрия Митрофанова выиграли первую партию 25:20, затем с таким же счетом уступили во второй. Но дальше воронежцы не делали подарков сопернику – 26:24, 25:22 и итоговые 3:1.

- Для наших парней это вторая победа в трёх играх. Впереди у ребят ещё две встречи и хочется пожелать нашему коллективу слаженной, дружной игры всех игроков и тренеров, - заявил после матча президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев.

Сегодня, 13 сентября, воронежцы сыграют с «Динамо-МГТУ» (Майкоп), а завтра, 14 сентября, сразятся с дублем «Дагестана».