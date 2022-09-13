Воронежские борцы победили на всероссийском турнире

Команда Воронежской области вернулась с двумя золотыми медалями, одной серебряной и двумя бронзовыми. Фото ЦСП СК Воронежской области.

В турнире по греко-римской борьбе принимали участие юноши 2008-09 годов рождения. Команда Воронежской области вернулась с турнира с двумя золотыми медалями, одной серебряной и двумя бронзовыми.

Победу в весовой категории до 100 кг стал Егор Самодуров (СШОР №10, «Садко»). Ещё одно первое место на счету борисоглебского спортсмена Артёма Ерова (СШОР №33), который выступал в категории до 110 кг. Вторым в весе до 85 кг стал Андрей Капаев (СШОР №10, «Ворошиловец»).

Егор Слащёв (СШОР №10, «Богатырь») замкнул тройку сильнейших в весовой категории до 32 кг, а Александр Горбачёв (СШОР №10, «Олимпиец») стал третьим в категории до 68 кг.