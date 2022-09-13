Воронежскому водителю ограничили за свободу за причинение смерти по неосторожности

Подсудимый сдавал назад и не убедился, что рядом нет людей. Фото из телеграм-канала СУ СК РФ по Воронежской области.

59-летний житель Семилукского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Об этом сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием установлено, что 13 января этого года в дневное время на полигоне ТБО в Семилукском районе обвиняемый, находясь за рулем грузового автомобиля, наехал на 60-летнего работника обслуживающей организации. Он сдавал назад и не убедился, что рядом нет людей. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стали множественные травмы головы, груди и внутренних органов.

Приговором суда виновный осужден к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. Впрочем, у мужчины еще есть время на апелляцию.