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Общество13 сентября 2022 6:17

Город-побратим Воронежа отпраздновал 880-летний юбилей

Гомель получил в подарок сувенирное панно с видами нашего города
Алексей СЕРГУНИН
Людмила Бородина (слева) вручает подарок гомельчанам. Фото с сайта администрации Воронежа.

Людмила Бородина (слева) вручает подарок гомельчанам. Фото с сайта администрации Воронежа.

День города Гомеля посетила заместитель главы администрации Воронежа Людмила Бородина. Она поздравила гомельчан с этим замечательным праздником и передала подарок - сувенирное панно с видами Воронежа. Об этом сообщает сайт городской администрации.

Напомним, в 2019 году между Гомелем и Воронежем было подписано соглашение о побратимских отношениях. У двух городов есть связующий герой. Это уроженец Гомеля генерал Александр Лизюков. В сражении под Воронежем во время Великой Отечественной войны танковый корпус генерала уничтожил 400 вражеских танков. В торжественном открытии памятника братьям Лизюковым на площади Победы в Гомеле принимал участие глава Воронежа Вадим Кстенин.