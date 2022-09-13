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Общество13 сентября 2022 6:08

В Коминтерновском районе Воронежа завершают благоустройство еще одного сквера

Он расположен на ул. Владимира Невского, 7/2
Алексей СЕРГУНИН
В настоящее время в сквере завершаются работы по монтажу уличного освещения. Фото с сайта админстрации Воронежа.

В настоящее время в сквере завершаются работы по монтажу уличного освещения. Фото с сайта админстрации Воронежа.

Напомним, в прошлом году в сквере имени историка Костомарова отремонтировали тротуары, обустроили спортивную и детскую площадки, установили новые скамейки и урны. Об этом сообщает сайт администрации Воронежа.

Специалисты районного комбината благоустройства провели планировку газонной части, завезли чернозем и засеяли газонную траву. В мае этого года в сквере прошла патриотическая акция. Воспитанники, родители и педагогический коллектив центра дополнительного образования «Созвездие» высадили в сквере аллею Памяти - 100 молодых деревьев. Среди них - туи, рябины и катальпы. Все лето комбинат благоустройства поливал саженцы.

В настоящее время в сквере завершаются работы по монтажу уличного освещения.