В Коминтерновском районе Воронежа завершают благоустройство еще одного сквера

В настоящее время в сквере завершаются работы по монтажу уличного освещения. Фото с сайта админстрации Воронежа.

Напомним, в прошлом году в сквере имени историка Костомарова отремонтировали тротуары, обустроили спортивную и детскую площадки, установили новые скамейки и урны. Об этом сообщает сайт администрации Воронежа.

Специалисты районного комбината благоустройства провели планировку газонной части, завезли чернозем и засеяли газонную траву. В мае этого года в сквере прошла патриотическая акция. Воспитанники, родители и педагогический коллектив центра дополнительного образования «Созвездие» высадили в сквере аллею Памяти - 100 молодых деревьев. Среди них - туи, рябины и катальпы. Все лето комбинат благоустройства поливал саженцы.

В настоящее время в сквере завершаются работы по монтажу уличного освещения.