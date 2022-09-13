Утром 13 сентября Воронеж сковали 8-балльные пробки

Заторы на дорогах, которые наблюдались минувшим вечером, 12 сентября, сковали движение на воронежских улицах и утром 13-го сентября. Это видно из информации сервиса «Яндекс.Карты». Самая сложная ситуация сейчас на Московском проспекте, где перекрыт участок дороги из-за коммунальной аварии. Причем, и в сторону центра движение крайне медленное из-за ДТП вблизи площади Заставы.

Ожидаемо стоит и место объезда перекрытого участка – улица Шишкова. Из-за дорожных работ образовался пробки и в районе Остужевского кольца. Одно из ДТП сковало движение на проспекте Патриотов, другое – на улице Грамши. Крайне медленно машины движутся по улице Димитрова на всем ее протяжении.