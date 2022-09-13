Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт13 сентября 2022 5:29

Три игрока воронежского «Факела» вошли в символическую сборную 9 тура РПЛ

Всего в ТОП-11 игроков попали представители пяти клубов
Алексей СЕРГУНИН
Вратарь Илья Свинов, защитник Евгений Морозов и полузащитник Иракли Квеквескири попали ТОП-11 игроков 9 тура РПЛ. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Вратарь Илья Свинов, защитник Евгений Морозов и полузащитник Иракли Квеквескири попали ТОП-11 игроков 9 тура РПЛ. Фото из телеграм-канала ФК "Факел".

Первая за 21 год победа в высшем российском дивизионе позволила воронежскому «Факелу» делегировать сразу трех игроков в символическую сборную 9-го тура по версии телеканала «Матч Премьер». Это вратарь Илья Свинов, защитник Евгений Морозов и полузащитник Иракли Квеквескири.

Помимо представителей воронежского клуба в ТОП-11 оказались защитники: Виллиан Роша (ЦСКА,), Бактиëр Зайнутдинов (ЦСКА); полузащитники: Филипе Малком («Зенит»), Маркус Вендел («Зенит»), Даниил Уткин («Ростов»), Дмитрий Полоз («Ростов»); нападающие: Эрик Бикфалви («Урал») и Николай Комличенко («Ростов»).

Лишь Евгений Морозов заслужил внимание со стороны статистиков с whoscored.com. Фото с сайта whoscored.com.

Лишь Евгений Морозов заслужил внимание со стороны статистиков с whoscored.com. Фото с сайта whoscored.com.

В свою очередь авторитетный статистический веб-ресурс whoscored.com включил в символическую сборную тура лишь одного игрока воронежского клуба – Морозова.