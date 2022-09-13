Воронежская область оказалась в самом низу рейтинга регионов РФ по динамике потребительского спроса

Аналитики оценили динамику потребительского спроса в регионах России за период с января по июль текущего года. По данным специалистов РИА Рейтинг, Воронежская область заняла 76-е место из 85-ти возможных.

Среднемесячные потребительские траты на человека в нашем регионе составили 31,6 тысячи рублей. А потребительский спрос в сравнении с первым полугодием прошлого года упал на 4,9%. Еще ниже в рейтинге оказались: республика Марий Эл, Ярославская область, Карачаево-Черкесская республика, Владимирская область, Ставропольский край, республика Коми, Архангельская область, Московская область и республика Адыгея. В этих субъектах среднемесячные траты были от 11,3 до 39,8 тысяч рублей, падение спроса – от 5 до 13,9%.

В свою очередь в ТОП-3 лидеров вошли Новосибирская область, Чукотский автономный округ и Томская область соответственно. Здесь потребительский спрос вырос от 7 до 7,4%, а среднемесячные траты составили 24,3 - 30,8 тысяч рублей.

Динамика потребительского спроса оценивалась по изменению объема трат, скорректированных на инфляцию. В основу методики расчета были положены объединенные данные Росстата по обороту розничной торговли, объему платных услуг и расходам людей в кафе и ресторанах.