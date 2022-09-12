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Общество12 сентября 2022 17:03

Воронеж занял пятое место в топе зеленых городов России

Исследование провел Роскосмос
Евгения ФРОЛОВА

Воронеж занял 5 место из 16 в рейтинге городов-миллионников России по уровню озеленения. Такие данные привела госкорпорация «Роскосмос». Исследование было сделано при помощи космической съемки и обработаны нейросетью, а результаты опубликовали на сайте структуры.

Зеленее Воронежа оказались Пермь, Екатеринбург, Уфа и Самара. А следом за ним идут остов-на-Дону и Москва. Санкт-Петербург занял 14 место, а замыкает рейтинг Краснодар.

Для сравнения городов рассчитывалась общая площадь зеленых зон и их доля в площади районов наиболее плотной застройки.