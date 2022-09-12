На Московском проспекте в Воронеже заменили 11 м поврежденного трубопровода

Фото РВК-Воронеж

Коммунальщики к вечеру, 12 сентября, заменили уже 11 м поврежденного трубопровода на Московском проспекте возле Памятника славы, где в результате коммунальной аварии магистраль залило фекалиями. Об этом сообщили в пресс-службе компании «РВК-Воронеж»

Там отметили, что ночью планируется сделать еще порядка 11 м. После чего специалисты приступят к бетонированию участка и обратной засыпке котлована.

В компании отметили, что проведение земляных работ осложняется тем, что трубопровод залегает на глубине 6 метров. При этом периодически осыпается грунт со стенок котлована. Поэтому помимо использования техники, специалистам приходилось часть работ выполнять вручную.