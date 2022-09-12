Умерла работник Воронежского театра оперы и балета, проработавшая в нем более 50 лет

фото театра оперы и балета

Коллектив Воронежского театра оперы и балета простился с Надеждой Копытиной. Заведующая режиссерским управлением театра скончалась 10 сентября на 76-м году.

- Для коллектива театра это невосполнимая утрата: Надежда Леонидовна всю свою сознательную жизнь - более 50 лет - посвятила служению театру, в который пришла работать в 1964-м году. Благодаря своему опыту, знаниям, высоким морально-этическим принципам Надежда Леонидовна всегда пользовалась авторитетом и уважением со стороны коллег и подчиненных. Ее трудовая деятельность отличалась особым знанием своего дела, умением быстро найти выход из любой ситуации, а также творческим отношением к работе. Для многих артистов она стала в некотором роде второй матерью, готовой всегда прийти на помощь в трудную минуту. В памяти коллег она останется высоким профессионалом и замечательным светлым человеком, - отметили в администрации Воронежского театра оперы и балета.

Светлая память...