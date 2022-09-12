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Спорт12 сентября 2022 15:03

Воронежский яхтсмен выиграл этап Кубка России

Соревнования проходили среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата
Юрий КОЗЛОВ
Гонки проходили на Клязьминском водохранилище.

Гонки проходили на Клязьминском водохранилище.

Фото: cspsk-vrn.ru

На Клязьменском водохранилище в Подмосковье на территории водно-спортивной базы (ВСБ) «Галс» прошел 6-й этап «Кубка России» по парусному спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В турнире участвовали спортсмены из трех регионов России: Воронежской области, Приморского края и Москвы.

- Яхтсмены провели шесть гонок. Победителем в итоге стал воронежец Николай Уляшев, второе и третье места заняли москвичи — Антон Ткаченко и Александр Балахонов. Александр, кстати, победил в общем зачёте «Кубка России 2022 года», а Уляшев стал вторым. Сейчас он готовится к Чемпионату России, который пройдет там же, на территории (ВСБ) «Галс» с 13 по 19 сентября, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Тройка призеров этапа Кубка России. В центре - Николай Уляшев.

Тройка призеров этапа Кубка России. В центре - Николай Уляшев.

Фото: cspsk-vrn.ru