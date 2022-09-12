Воронеж сковали 8-балльные вечерние пробки

К вечеру в понедельник, 12 сентября, Воронеж встал в многокилометровых пробках. Это видно из информации сервиса «Яндекс.Карты».

Больше всего заторов Коминтерновском районе. На Московском проспекте продолжают устранять аварию, из-за которой автомобилисты вынуждены искать пути обхода. Заторы наблюдаются на улицах Шишкова, Хользунова, Генерала Лизюкова, Беговая, 45-й Стрелковой дивизии и многих других.

Буквально стоит дорога от Остужевского кольца через Северный мост и далее через «мост в никуда» к Леваневского и Шишкова. Усугубляет картину и непрекращающийся дождь. Затор ожидает и тех, кто стремится добраться от улицы Димитрова через Чернавский мост на правый берег.

В центре города сложности с движением на перекрестке улиц Кольцовская и Плехановская, а также Кирова, Свободы, Фридриха Энгельса – не лучший выбор сейчас.