В Воронеже болельщика московского «Локомотива» лишили права ходить на футбол на два года за зажигание файера

В субботу, 10 сентября, в Железнодорожном районном суде вынесли решение по административному делу болельщика московского «Локомотива» Р. Сугробова.

Этот мужчина пришел поболеть за молодежный состав железнодорожников. Они играли против юных футболистов «Факела-М» в Воронеже 9 сентября. Сугробов пронес на матч и поджег файер. Теоретически мог тем самым устроить пожар на стадионе, кстати, носящем название «Локомотив».

Суд оштрафовал болельщика столичного «Локомотива» на 10 тысяч рублей. Но гораздо хуже для фаната, что его также отлучили от посещения футбольных матчей профессиональных команд на два года.

Сам матч, кстати, закончился победой московского «Локомотива-М» - 3:2. Их старшие товарищи, напомним, проиграли «Факелу» - 0:2.

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