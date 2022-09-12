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Происшествия12 сентября 2022 14:18

Жительница Воронежа под диктовку мошенников взяла кредит и вместе с со своими 235 тысячами перевела средства аферистам

За сутки в полицию обратились восемь обманутых
Ярослав ИВАНОВ

Восьмерых жителей Воронежской области облапошили дистанционные мошенники за 11 сентября. В общей сложности потерпевшие лишились около 300 000 рублей.

37-летней жительнице Воронежа из «службы безопасности банка» позвонили 7 сентября. Женщину напугали, что на нее «кто-то» хочет оформить кредит. А чтобы обезопасить себя и свои сбережения, даме нужно «быстренько» самой взять кредит и вместе со своими накоплениями перевести на якобы безопасные счета. Женщина под давлением и кредит взяла, и свои кровные 235 000 рублей перевела на несколько счетов мошенников. После этого аферисты звонить перестали, а дама поняла, что ее обманули, только 11 сентября.