Воронежские волейболисты проиграли на Кубке России «Дагестану»

В Каспийске продолжаются игры Кубка России среди мужских команд Высшей лиги «Б». Во втором матче турнира «Кристалл-Черкизово» проиграл хозяевам соревнований.

- Подопечные Дмитрия Митрофанова сражались достойно, но уступили «Дагестану» в трёх партиях. Первый сет завершился со счётом 25:20 в пользу хозяев площадки, во втором они выиграли 25:22, а в третьем 25:21, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, в первом матче на турнире в Дагестане нашм волейболисты выиграли у «Ростов-Волей» со счётом 3:0.

12 сентября воронежцы встретятся со второй командой Грозного,13-го сыграют с «Динамо-МГТУ» (Майкоп). А в заключительный день турнира, 14 сентября, померяются силами с молодежной дружиной Дагестана.

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