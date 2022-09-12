В Воронежской области открыто 56 пунктов вакцинации

Фото из архива КП Фото: Олег Укладов

В Воронежской области на данный момент 56 пунктов вакцинации, где жители региона могут сделать прививки от ковида или гриппа. Об этом рассказала пресс-служба облправительства в понедельник, 12 сентября.

В их составе действует 331 прививочный кабинет, в том числе 56 детских. Записаться можно через портал госуслуг, инфоматы в холлах поликлиник и кол-центрах медорганизаций, а также при личных обращениях в учреждения здравоохранения.

С начала прививочной кампании вакцинацию от коронавируса прошли уже 1 млн 603 тысяч жителей региона. Обе дозы препарата получили почти 1,5 млн человек. Ревакцинировались – 391 335 воронежцев. А Детской вакциной «Спутник-М» иммунизировали 3098 подростков.

Также в преддверии холодов в регионе продолжается вакцинация против гриппа. Препараты ввели 46 377 воронежцам и вакцинировали 10 665 детей. Иммунизация проходит препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс».