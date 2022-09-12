Спектакли «Воронежского кейса» Платоновфеста приедут оценить эксперты из России и Турции

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Как известно, Платоновский фестиваль 2022-го года, перенесенный с лета на осень, отменили (программу планируют показать уже в 2023-м). Но небольшая часть его все равно состоится в этом году. С 14 по 18 сентября пройдет программа «Воронежский кейс». Проект представит недавние премьеры воронежских театров вниманию профессионального сообщества: программным директорам, кураторам фестивалей и театральным критикам.

- Среди гостей «Воронежского кейса» - представители Центра искусства и культуры Das Das (Турция), Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» и Международного театрального фестиваля имени Чехова (Москва), Театрального фестиваля «Пять вечеров» имени Александра Володина и Международного театрального фестиваля «Радуга» (Санкт-Петербург), московского отделения Швейцарского совета по культуре Pro Helvetia, а также федеральных изданий, - отметили в дирекции Платоновского фестиваля. -

За пять дней гости «Воронежского кейса» увидят довольно обширную программу. Конечная цель проекта - продвижение воронежского театра на общероссийской и международной арене.

В этом году программа называется «Новая реальность» и включает в себя драматические и кукольные спектакли, поставленные Дмитрием Акришем, Михаилом Бычковым, Русланом Кудашовым, Анатолием Ледуховским, Андреем Прикотенко, Александром Сидоренко, Антоном Федоровым. В программу «Воронежского кейса»-2022 вошли постановки пяти театров: Камерного, Кольцовского, Никитинского, театра кукол имени Вольховского и ТЮЗа.