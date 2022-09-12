В Воронеже сурдлимпийские сборные России и Беларуси снова сыграли вничью

В обоих матчах сборных России и Беларуси победила дружба. Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже прошел второй товарищеский матч по футзалу между сборными России и Беларуси среди спортсменов с нарушением слуха. Также как и первый, он завершился вничью и с тем же счётом — 3:3.

На 6-й минуте первый гол забили гости, хороший удар получился у Сергея Губаря. Россияне недолго оставались в долгу. На 13-й минуте после розыгрыша углового счет сравнял вратарь команды, воронежский воспитанник Артем Радинский. Но не прошло и минуты как белорусы снова вышли вперед - отличился Александр Акенчиц. Вскоре их преимущество достигло двух мячей. Снова забил Акенчиц — 3:1. До конца первого тайма россиянам удалось свести преимущество гостей до минимума. На 18-й минуте Алексей Гутов отправил мяч в сетку гостей. А в середине второго тайма снова отличился Радинский — он установил окончательный счет.

Лучшими игроками в этих товарищеских матчах стали Игорь Красуцкий и Алексей Подстрелов — у белорусов, а у россиян — воронежцы Артем Радинский и Руслан Ибрагимов.