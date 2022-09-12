Должник оплатил налоги после изъятия у него машины под Воронежем

Фото - УФССП по Воронежской области

45-летний житель Семилукского района задолжал по налогам и сборам более 130 тысяч рублей. Судебный пристав-исполнитель применил все возможные меры. Мужчине временно ограничили выезд за пределы РФ, наложил арест на деньги на счетах, запретили регистрационные действия в отношении транспортного средства и другое. Но безответственный налогоплательщик так и не спешил выплачивать задолженность.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Воронежской области, во время совместного рейда с сотрудниками ГИБДД, представителями налоговой службы и администрации Семилукского района автомобиль его остановили. Мужчине предложили погасить задолженность добровольно. Но он был непреклонен.

Тогда пристав наложил арест на его Renault Duster. Угроза остаться без любимого автомобиля заставила владельца действовать решительно. Должник в течение двух часов нашел денежные средства.