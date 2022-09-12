В Воронеже участковый поймал наркозакладчиков с 100 пакетиками героина

В Левобережном районе Воронежа участковый поймал наркозакладчиков. На улице Баррикадной полицейский заметил двух молодых людей, которые вели себя подозрительно: один что-то прятал в земле, второй - фотографировал место.

Правоохранитель подошел к парням и попросил выдать запрещенные вещества, после того, как они отказались это сделать, участковый их задержал и вызвал следственно-оперативную группу.

При досмотре задержанных и осмотре места происшествия полицейские изъяли 100 плотно завернутых в полиэтиленовые пленку свертков, внутри которых находилось бежевое вещество, общей массой около 100 грамм. Экспертиза показала, что это героин.

Задержанные оказались двоюродными братьями в возрасте 22-х и 18-ти лет из Средней Азии. Они прибыли из Московской области с целью сбыта наркотиков. «Дурь» они

заказывали оптовыми партиями через интернет, оплачивали онлайн, получали наркотики бесконтактным способом в Московской области, после чего фасовали на разовые дозы и раскладывали в тайники-закладки.

На мужчин завели уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, им грозит до 20 лет заключения.