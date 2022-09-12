Прокуратура разберется в причинах фекального потопа, залившего часть Воронежа и породившего трехдневные пробки

Коммунальщики разрыли половину Московского проспекта, чтобы добраться до разрыва трубы. фото Воронежского водоканала

К решению проблемы ремонта канализационного коллектора, из-за прорыва которого затопило фекалиями часть Коминтерновского района Воронежа, подключилась городская прокуратура. Из-за ремонта и перекрытия Московского проспекта в Северном районе уже трехдневные пробки. На место проведения ремонтных работ с целью координации действий коммунальных служб, органов власти, контролирующих и надзорных органов выезжал прокурор города Роман Лащ.

- По факту коммунальной аварии на канализационном коллекторе, повлекшей перекрытие автомобильного движения по Московскому проспекту, организована проверка. Запланированы мероприятия, направленные на обеспечение устранения в оперативном порядке аварии и ее последствий, в том числе возникшей транспортной ситуации. Объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона руководителю управления дорожного хозяйства администрации Воронежа. Ход работ и результаты устранения последствий аварии находятся на контроле прокуратуры города, - отметили в ведомстве.