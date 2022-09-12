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Общество12 сентября 2022 12:29

Прокуратура разберется в причинах фекального потопа, залившего часть Воронежа и породившего трехдневные пробки

Прокуроры контролируют оперативность восстановления коллектора
Ярослав ИВАНОВ
Коммунальщики разрыли половину Московского проспекта, чтобы добраться до разрыва трубы. фото Воронежского водоканала

Коммунальщики разрыли половину Московского проспекта, чтобы добраться до разрыва трубы. фото Воронежского водоканала

К решению проблемы ремонта канализационного коллектора, из-за прорыва которого затопило фекалиями часть Коминтерновского района Воронежа, подключилась городская прокуратура. Из-за ремонта и перекрытия Московского проспекта в Северном районе уже трехдневные пробки. На место проведения ремонтных работ с целью координации действий коммунальных служб, органов власти, контролирующих и надзорных органов выезжал прокурор города Роман Лащ.

- По факту коммунальной аварии на канализационном коллекторе, повлекшей перекрытие автомобильного движения по Московскому проспекту, организована проверка. Запланированы мероприятия, направленные на обеспечение устранения в оперативном порядке аварии и ее последствий, в том числе возникшей транспортной ситуации. Объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона руководителю управления дорожного хозяйства администрации Воронежа. Ход работ и результаты устранения последствий аварии находятся на контроле прокуратуры города, - отметили в ведомстве.