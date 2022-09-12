В Воронеже мужчина подарил молодому проходимцу, назвавшему себя юристом, миллион рублей

Юного мошенника арестовали, ему грозит до шести лет лишения свободы. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

За помощью к полицейским обратился 44-летний житель Левобережного района. Он рассказал стражам порядка, что его собирались привлечь к административной ответственности за скрытое им ДТП. Через общих знакомых свои услуги как юриста ему предложил молодой человек. Мужчина договорился с ним, что тот будет представлять его интересы в суде. С июля по август он передавал своему «помощнику» деньги. Юноша обещал урегулировать разные судебные вопросы со всеми участниками процесса.

В сентябре 44-летний мужчина случайно узнал, что никто ничего не делал, чтобы решение в суде приняли в его пользу. И написал заявление в полицию. К тому времени он отдал «юристу» уже около миллиона рублей.

Полицейские вскоре установили личность преступника и место его жительства. Им оказался 23-летний воронежец, ранее судимый за кражу. Оперативники задержали молодого человека на его квартире и доставили в отдел полиции. Свою вину он признал частично.

- Полицейские выясняют, не причастен ли мужчина к другим аферам, совершенным в нашей области. Сотрудники отдела по расследованию преступлений на территории Южного микрорайона СУ УМВД России по Воронежу возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Афериста заключили под стражу. Ему грозит до шести лет лишения свободы, - рассказали в региональном ГУ МВД.