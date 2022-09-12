Число прибывших за сутки беженцев в Воронежскую область возросло до 625

206 беженцев приехали на личных автомобилях Фото: Анастасия АСТАШОВА

В Воронежскую область за последние сутки уже приехали 625 вынужденных переселенцев со стороны Харьковского направления. Об этом в понедельник, 12 сентября, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

419 человек приехали на поезде из Белгорода. Еще 206 беженцев из Украины воспользовались личными автомобилями.

– Люди размещены в 14 пунктах временного размещения (ПВР) в 10 районах области и Воронежа. Часть прибывших разместилась у родственников, – пояснили в облправительстве.

При этом сейчас в регионе готовы принимать людей в 76 ПВР. Всего в них на данный момент разместили 4796 вынужденных переселенцев.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что беженцев из Харьковской области расселили в воронежских детских лагерях «Кировец» и «Голубой экран».