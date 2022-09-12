Через Воронеж запустят еще один поезд в Крым

Еще один пассажирский поезд № 169/170 сообщением Санкт-Петербург – Симферополь, следующий через Воронеж, назначат с конца сентября. Состав будет ходить до начала декабря. Это усилит сообщение севера-запада России с Крымским полуостровом. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Гранд Сервис Экспресс».

Состав отправится из Санкт-Петербурга с Московского вокзала в Симферополь 24, 26, 28 и 30 сентября, 4, 5, 6, 7, 12, 13 октября, 3 и 4 ноября. А с 6 ноября по 10 декабря он будет курсировать ежедневно.

Отправление из Северной столицы в 19:16. Прибытие в Симферополь через день после отправления в 12:15. Поезд помимо Воронежа будет останавливаться в Твери, Рязани, Ростове-на-Дону, Тамани, Керчи, Владиславовке и Джанкое.