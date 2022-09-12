Воронежские легкоатлеты завоевали два золота и установили рекорд России на чемпионате и первенстве страны

Великолепная воронежская четверка на верхней ступени пьедестала. Фото: cspsk-vrn.ru

В Адлере на территории спорткомплекса «Юность» проходят чемпионат и первенство России по эстафетам и командный чемпионат страны по многоборьям. Воронежские спортсмены уже завоевали на них три медали, рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В первый день соревнований победила воронежская женская эстафетная четверка. В забеге 4×200 метров наши девушки победили среди спортсменок не старше 20 лет, причем установили рекорд России - 1 минута 36,88 секунды. Золото завоевали Мария Попова, Ксения Сомова, Оксана Корнева и Екатерина Маслова. Предыдущее достижение - 1:40,36 держалось с 2006 года и принадлежало квартету из Липецкой области.

Во второй день соревнований первое место в чемпионате страны заняла Алина Бозюкова в составе команды Санкт-Петербурга, за который она выступает параллельным зачётом. Девушки стали первыми в эстафете 4х100 метров с барьерами. Их результат 55,93 секунды. На 3,08 секунды от них отстали спортсменки из Краснодарского края, ставшие вторыми.

В тот же день воронежцы завоевали бронзу в смешанной эстафете 4х400 метров среди спортсменов до 20 лет. Медали получили Евгений Рымарев, Оксана Корнева, Артем Козловцев и Екатерина Маслова. Вперед наши ребята пропустили спортсменов из Санкт-Петербурга и Московской области.