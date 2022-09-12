Каждый пятый житель Воронежа поддерживает усиление антиковидных мер

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Воронежа в два раза чаще говорят о необходимости ужесточения мер против коронавируса среди российских городов-миллионников. В такому выводу пришли аналитики сервиса Superjob, проведя опрос. Своими данными они поделились 12 сентября.

Усилить работу по борьбе с распространением инфекции считают крайне необходимым 22% опрошенных воронежцев. Столько же горожан (25%) затруднились ответить на вопрос о целесообразности ужесточения мер. Противниками этого выступили более половины респондентов – 53%.

Рост заболеваемости коронавирусом заставил вспомнить о противоковидных мерах: масочном режиме, социальной дистанции, ограничениях в местах массовых скоплений людей и прочем. В Перми усиление мер поддерживает каждый пятый, в Омске — 18%. В Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — по 16%. Меньше всего же сторонников возврата к антиковидных ограничениям в Краснодаре и Ростове-на-Дону (по 10%).

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев на заседании оперштаба рассказал, что власти рериона пока не собираются вводить масочный режим и дистанционку.