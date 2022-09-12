В День города воронежцев ждет петровская "Небесная шутиха": стала известна программа празднования

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа озвучила программу Дня города, который в этом году отмечать будем 17 сентября. Основные мероприятия праздника, который назвали "Воронеж петровской мечты", пройдут на площади Ленина и прилегающей к ней территории, а также на улице Кирова. Поскольку проспект Революции пока находится в стадии реконструкции.

Воронежцев ждут концерты, традиционные выставка автомобилей, ярмарка прикладного народного творчества, программа с экскаватором от Водоканала, показательные выступления судомоделистов, выставки. Многие мероприятия будут посвящены 350-летию Петра I.

Гостем праздника станет Государственный Кремлевский оркестр. Также в программе представление светомузыкального театра.

Салют по графику в 21.00 на дамбе Чернавского моста. Называться фейерверк будет Петровская "Небесная шутиха".

Полную программу праздника читайте здесь