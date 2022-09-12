Мэр Вадим Кстенин: Благоустройство Краснолесного повысит уровень жизни воронежцев

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Глава Воронежа Вадим Кстенин и депутат ГосДумы Игорь Кастюкевич приняли участие в выездном совещании в микрорайоне Краснолесный, в ходе которого проверили ход благоустройства сквера и обсудили другие вопросы комплексного развития территории.

На встрече также присутствовали и.о заместителя главы по градостроительству Александр Головацкий, руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев и депутат облДумы Михаил Гусев.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Благоустраиваемый сквер имеет площадь 0,28 га и расположился на главной улице микрорайона – Генерала Лохматикова, на месте снесенного аварийного здания недействующих мастерских. Рядом со сквером находятся несколько соцобъектов, а также детская школа искусств № 3. Местные жители жалуются, что дети часто выбирали пустырь местом своих игр: – Рядом детская площадка и дорожка, по которой ходят в музыкальную школу. А за ребятишками разве уследишь: пролезают внутрь, как ни ругай, а внутри стекла битого полно. Игорь Кастюкевич инициировал снос заброшенного здания. По согласованию с главой города было решено создать на его месте благоустроенное общественное пространство. Жители микрорайона охотно поддержали инициативу. – Я приезжал, когда здесь находились еще старые аварийные здания, и потом – когда работы только начинались. Сегодня я вижу, что на этом месте постепенно появляется великолепный сквер, – поделился Игорь Кастюкевич.

Руководитель управы Железнодорожного района Леонид Беляев раскрыл детали проекта. В сквере обустроят тротуары, установят малые архитектурные формы и беседки, ограждения, смонтируют освещение. Здесь будут зоны отдыха, доступные для горожан разного возраста: творческая – для самых маленьких, детская игровая и спортивная площадки, и места, где расположатся лавочки. К этому моменту подрядчик выровнял участок, демонтировал опоры линии электропередачи, обустроил тротуарную часть и резиновое покрытие для будущей детской площадки, на которой установят игровое оборудование. Кабель для освещения скверы проложили под землей. По словам Леонида Беляева, перед началом благоустройства на участке провели санитарную обрезку деревьев, максимально сохранив все здоровые взрослые деревья.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Решается вопрос высадки ели на месте отдыха горожан, а также дополнительного озеленения. – Уже во время осеннего месячника по благоустройству будем досаживать зеленые насаждения. Планируем завести рябину русскую – территория здесь особая, близко грунтовые воды и приживется не каждое растение. Высадим также небольшую катальпу и сформируем зеленую изгородь из кизильника. Светильники – их будет 12 – распределим с учетом высадки – так, чтобы избежать сильного затенения из-за крон деревьев. Что касается самой площадки – мы отделили ее от территории школы, теперь это самостоятельный доступный объект. Чтобы он хорошо просматривался, был светлым и имел эстетичный вид, изгородь здесь будет прозрачной, – рассказал Леонид Беляев. Стоимость благоустроительных работ составит 7,8 млн. рублей, средства выделят из городского бюджета.

– Я думаю, что сквер станет местом притяжения для людей, ведь они очень его ждали. Сроки, которые мы берем для завершения работ – 20 октября. К концу месяца у жителей микрорайона уже должна быть возможность полноценно пользоваться общественным пространством, – поставил задачу глава города. Другим вопросом, который обсудили участники совещания, стал вопрос строительства спорткомплекса на месте снесенного рядом со школой здания бывшей котельной. Предполагается, что он будет выполнен в качестве пристройки к общеобразовательному учреждению. Сейчас готовится его проект. Однако, согласование документа потребует больше времени, поскольку микрорайон целиком входит в границы особо охраняемой природной территории федерального значения.

– Краснолесный находится в заповедной зоне, поэтому проект должен будет проходить не только главную госэкспертизу, но и экологическую экспертизу в Министерстве природы. Достаточно сложное мероприятие, но мы с ним справимся. К июлю следующего года планируем получить спроектированный и согласованный объект для того, чтобы иметь возможность приступить к его строительству, – поделился Вадим Кстенин. Игорь Кастюкевич заверил, что готов со своей стороны оказать необходимую помощь при подготовке и проведении экологической экспертизы в этом районе. – У нас намечен комплексный подход по благоустройству микрорайона Краснолесного и улучшению уровня жизни его жителей.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

В планах строительство дома культуры – будем приступать к проектированию. Принято решение и о том, что в ближайший год будет сделано асфальтовое покрытие еще на трех улицах – основные уже приведены к нормативному состоянию. Кроме того, дополнительно принято решение о приеме от РЖД в муниципальную собственность объектов водоснабжения и водоотведения. Как только получим, начнем ими заниматься. И те пожелания людей, которые есть, будем выполнять, – сообщил Вадим Кстенин.

Елена Федяшева