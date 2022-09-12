В Воронеже в ходе ремонта канализационного коллектора, из-за прорыва которого случился фекальный потоп, заменят 15 метров трубы

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Для ремонта канализационного коллектора, из-за которого в пятницу, 9 сентября, в Коминтерновском районе Воронежа случился фекальный потоп, а затем трехдневные пробки, потребуется заменить 15 метров труб, сообщили в Воронежском водоканале.

На сегодняшний момент коммунальщики завершили подготовку к замене участка коллектора в Коминтерновском районе. К укладке новых труб приступят сегодня, 12 сентября.

- Ночью ремонтные бригады смонтировали две пневмозаглушки, что позволит теперь заменить участок поврежденного коллектора. Чтобы добраться до места их установки через канализационный колодец, необходимо было предварительно снизить почти двух метровый уровень воды. Для этого в очередной раз была проведена промывка линии, засорившейся в результате повреждения участка коллектора, - отметили в пресс-службе «РВК-Воронеж». - Для восстановления штатной работы канализационной линии планируется обновить порядка 15 м трубопровода. Чтобы начать работы, необходимо расширить площадь котлована, поэтому земляные работы в настоящее время продолжаются. Их ход осложняется притоком в котлован помимо сточных вод - дождевых, которые удаляются беспрерывной работой откачивающего оборудования.