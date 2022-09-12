Воронежские гребцы завоевали 16 медалей на Кубке Доброй Воли

Екатерина Шляпникова (крайняя слева) завоевала на Кубке Доброй Воли шесть медалей. Фото: cspsk-vrn.ru

В Москве финишировал международный турнир по гребле на байдарках и каноэ «Кубок Доброй Воли». Воронежские спортсмены завоевали на нем 15 медалей, причем дважды победили.

Отлично показала себя на турнире среди спортсменок не старше 19 лет каноистка Екатерина Шляпникова. Она победила на дистанции 500 метров. На финише Шляпникова опередила Елизавету Выпряжкину из Самарской области России на три секунды. Также на счету Екатерины три серебра – на той же дистанции в паре с ростовчанкой Дарьей Горошко, сразу два на 200-метровке. А еще Шляпникова завоевала две бронзы. Одну на 200-метровке в паре с Дарьей Горошко и в юниорской эстафете 4х200 метров.

Также победил в соревнованиях экипажей каноэ-четвёрок Дмитрий Шаров. Он выступал вместе с Иваном Штылём, Владиславом Чеботарем и Виктором Мелантьевым. Почти на полторы секунды четверка, в которой был наши спортсмен, опередили каноистов из Беларуси, ставших вторыми.

Кроме того, Дмитрий завоевал серебро среди взрослых спортсменов в турнире смешанных пар вместе Олесей Ромасенко из Краснодарского края. Они финишировали с результатом 40.570 секунды, что почти на 0.2 секунды хуже, чем у победителей Ирины Андреевой и Ивана Штыля. Ещё одно второе место на счету Дмитрия было в эстафете 4х200 метров, где он выступал с Анастасией Долговой, Дарьей Гладковой и Артемом Кононюком. Ранее Шаров стал третьим на дистанции 500 метров среди мужчин.

Серебряным призёром турнира стал и каноист Кирилл Шамшурин. В заезде на 3000 м он занял второе место с результатом 15 минут 53,178 секунды. Почти 25 секунд он уступил победителю Илье Первухину, представляющему Тверскую область и Башкортостан.

Также серебро на счету Артемия Носикова. Вместе с Глебом Гугниным из Липецкой области он стал вторым в байдарке-двойке на дистанции 1000 м среди спортсменов не старше 19 лет. Парни прошли дистанцию за 3 минуты 26.714 секунды. Точно такой же результат показал дуэт из Московской и Саратовской областей — Михаил Даневский и Максим Каменсков. На первую же ступень пьедестал поднялись спортсмены из Республики Беларусь Андрей Володченко и Денис Ермоленко.

А еще серебро завоевали девушки, выступавшие на 10-местных лодках «Дракон». На дистанции 200 метров они стали вторыми, уступив чуть более двух секунд спортсменкам из Тверской области.

Бронзу завоевала Алина Машина, которая выступала на байдарке в составе экипажа-четвёрки. Здесь были собраны спортсменки из разных регионов. Вместе с Яной Васильевой, Витой Девятаевой и Анастасией Леонтьевой, Машина показала третье время на дистанции 500 м - 1 минута 41,526 секунды. На второе место поднялись девушки из Тверской и Калужской областей, а на первое белоруски. Четвертым в этом виде программы стал полностью воронежский экипаж — Мария Турищева, Анастасия Шишкина, Кристина Машина и Юлия Калинина.

Еще две бронзы на счету Александра Попова. Выступая вместе Матвеем Арсеновым из Рязанской области, он замкнул тройку сильнейших в каноэ двойке на дистанции 1000 м среди юниоров до 19 лет. Парни финишировали с результатом 3 минуты 47.621 секунды. Меньше полсекунды они уступили дуэту из Ростовской и Московской областей — Даниилу Кудинову и Давиду Горе. А победителями стали белорусские спортсмены — Александр Подтереба и Илья Верещако.

Также третьим Попов стал в четвёрке на дистанции 500 метров.