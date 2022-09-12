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Общество12 сентября 2022 9:31

В Воронеже организовали более 70 пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса

Принимают средства личной гигиены, одежду, обувь, постельное белье и продукты с длительным сроком хранения
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Анастасия АСТАШОВА

В Воронеже организовали пункты приема помощи жителям Донбасса и освобождаемых территорий. Напомним, вчера в регион приехали еще 419 вынужденных переселенцев - из Харьковской области.

Пункты сборка «гуманитарки» открылись в 39 управлениях соцзащиты, а также еще 32 пункта - в некоммерческих организациях.

Неравнодушные воронежцы могут принести товары первой необходимости - продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, постельное белье и полотенца, одежду и обувь, товары для детей, лекарства.

Воронежская область передала через границу почти 350 тонн гуманитарной помощи. На прошлой неделе туда доставили около семи тонн продовольственных товаров и книги.

Список центров сбора гуманитарной помощи