В Воронеже организовали более 70 пунктов сбора гуманитарной помощи беженцам Донбасса

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В Воронеже организовали пункты приема помощи жителям Донбасса и освобождаемых территорий. Напомним, вчера в регион приехали еще 419 вынужденных переселенцев - из Харьковской области.

Пункты сборка «гуманитарки» открылись в 39 управлениях соцзащиты, а также еще 32 пункта - в некоммерческих организациях.

Неравнодушные воронежцы могут принести товары первой необходимости - продукты питания с длительным сроком хранения, средства личной гигиены, постельное белье и полотенца, одежду и обувь, товары для детей, лекарства.

Воронежская область передала через границу почти 350 тонн гуманитарной помощи. На прошлой неделе туда доставили около семи тонн продовольственных товаров и книги.

Список центров сбора гуманитарной помощи