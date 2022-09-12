Районы Воронежской области приступили к севу озимых

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти во всех районах Воронежской области сельхозорганизации приступили к севу озимых культур. Об этом рассказали в департаменте аграрной политики.

Работы идут полным ходом. 12% от общего объема уже засеяно. Больше всего – в Верхнемамонском районе.

Как уточняют в департаменте, дефицита семян не будет. Под новый урожай их заготовили более 170 тысяч тонн. Весь проверенный посадочный материал соответствует требованиям ГОСТа.

Ранее чиновники рассказали, что в этом году планируют собрать 6,3 млн тонн зерна.