Еще 1489 жителей Воронежской области заболели коронавирусом за сутки и 5 умерли

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

За минувшие сутки в Воронежской области от последствий коронавируса скончались 5 пациентов, сообщил утром 12 сентября федеральный оперштаб. Всего летальная ковидная стаистика в регионе насчитывает 8 398 случаев.

За вчерашний день положительные тесты на коронавирус получили еще 1489 воронежцев. Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировали 424 975 заболевших ковидом.

Вчера выписали с больничного 1523 пациентов. Всего болезнь смогли побороть 402 850 жителей Воронежской области.